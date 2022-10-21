 رئيس غرفة صناعة التكنولوجيا يوضح الفرق بين الرمال السوداء والبيضاء

قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة التكنولوجيا باتحاد الصناعات، إن الرمال السوداء غنية بمعادن الذهب والبلاتين والعقيق وغيرها من المعادن التي يمكن استخدامها بالمستوى الاقتصادي، ويمكن تصديرها في حال عدم القدرة على تعدينها في مصر، لافتا إلى أن العائد الاقتصادي لتلك المواد كبير جدا.

الاستفادة في التصنيع المحلي

وأوضح «إبراهيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير والمذاع على فضائية «المحور»، أنه يمكن الاستفادة في التصنيع المحلي بجزء كبير منها، مشيرا إلى أن الرمال البيضاء يمكن استخدامها في صناعة السيليكون الذي يدخل في صناعة الأجهزة الدقيقة، خاصة وأن مصر من الدول الغنية بالرمال البيضاء والسوداء.

استخدامات الرمال السوداء

وأشار المهندس خالد إبراهيم، إلى أن استخدامات الرمال السوداء كثيرة، ولكن مراحل تصنيع الرمال البيضاء مرتفعة لتحويلها من الرمال إلى سيلكون، تحتاج إلى استثمارات كبرى، وقد بدأت مصر بالرمال السوداء الموجودة بكثرة في مصر ومن خلال المعادن الموجودة بها يمكن الحصول على عائد اقتصادي في مختلف النواحي، مؤكدا أنه لدينا مصانع بالفعل تستخدم الخامات المستخرجة من الرمال السوداء بشكل كبير.

صناعة التكنولوجيا

وأكد رئيس غرفة صناعة التكنولوجيا باتحاد الصناعات، أنه بدلا من استيراد الخامات يمكننا استخراجها من الرمال السوداء ونوفر القيمة الدولارية التي كانت تنفق في الاستيراد، وفي الفترة الحالية يجري تحليل الرمال السوداء لمعرفة كم المستخرجات الناتجة عنها لتحديد كيفية الاستفادة منها، لافتا إلى أن تكلفة تصنيع الرقائق الإلكترونية مرتفعة جدا ويمر بمراحل متعددة تبلغ مليارات الدولارات.