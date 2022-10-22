ملتقى جديد للتوظيف من وزارة الشباب.. شركات كبرى وأجور مجزية

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عقد عدة ملتقيات توظيفية في عدد من الأماكن، لتوفير فرص العمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وجاءت تفاصيل الملتقيات التوظيفية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما يلي:

ملتقى توظيفي من وزارة الشباب

اليوم التوظيفي المفتوح لشركة رفاعي فودز للصناعات الغذائية يتم عقده يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 مساءا، حيث يمكن التقديم على الوظيفة التي تريدها وتناسبك.

وتتطلب الشركة الوظائف التالية:

مدير تسويق

محاسب

كاشير

مدير فرع حلوان

يمدير كافية

بائعين داخل الفرع

مساعد شيف

شيف مخبوزات

ويتربارستا

مساعد بارستا

كابتن صالة

شيف اجبان

استيوارد

مميزات الوظيفة

رواتب مجزية

تأمين اجتماعى

تأمين طبى خاص

زي للعمل بالشركة

زيادات سنوية وفرص للترقى

تدريب مجانية

شروط العمل

حاصل على مؤهل عالي أو متوسط

من مقيمي (ببا – قوسنا)

موقف واضح من التجنيد

يفضل من لديهم خبره بنفس الوظيفة لا تقل عن سنة

أماكن العمل

مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بقوسنا المنوفية

موعد ومكان التنفيذ

يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بقوسنا المنوفية بوابة البنك الاهلي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا

للتقديم يرجى ملئ تلك الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد

أو يمكن التقديم من خلال منصة توظيف مصر.

يوم توظيفي مفتوح

كما أعلنت الوزارة، عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة الآمار فودز مصر ( دانكن دونتس – دومينوز بيتزا ) والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 مساءا في مركز شباب سراي القبة.

وتطلب الشركة الوظائف التالية:

1. بارستا

مميزات الوظيفة:

راتب صافي 31002.

بدل انتقالات 11003.

حافز شهري+ تبس4.

وجبة

5. العمل 9 ساعات ( 8 ساعات عمل + ساعه راحة )

6. تأمين اجتماعى – تأمين طبى خاص

7. زي للعمل

8. فرص للترقى

9. تدريب مجانى

شروط العمل

السن من 21 الى 30 سنة

ذكور فقط

موقف واضح من التجنيد

مؤهل لا يقل عن متوسط

يفضل من لديهم خبره فى مجال الباريستا

أماكن العمل

سلسلة دانكن فرع مدينتي.