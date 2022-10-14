جمعية مستثمري أكتوبر: انطلاق ملتقى توظيفي لأبناء المدينة اليوم

تبدأ صباح اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى التوظيفي التي تقيمه جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان في الساعة العاشرة صباحا بمركز شباب قطاع (د) بزهراء أكتوبر الجديدة (منطقة ال 800 فدان سابقا) بمدينة أكتوبر الجديدة.

وناشدت الجميعة في بيان، راغبي العمل الحضور من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا حيث سيشهد الملتقى حضور ممثلي الشركات لمقابلة طالبي التشغيل لعرض كافة الفرص التوظيفية عليهم والتعاقد معهم وفق الاشتراطات التى تطبقها جمعية مستثمري أكتوبر لتحقيق مصالح كافة الأطراف وتوفير بيئة عمل مناسبة للعمال والموظفين.

توفير وظائف في مجالات صناعة السيارات والبلاستيك

يُذكر أن القطاعات التصنيعية التي سيتم التوظيف بها اليوم تشمل كلا من صناعة السيارات والبلاستيك اللمبات والصناعات الغذائية والكيماوية وتحرص على توفير كافة الخدمات للعاملين بمصانع المدينة من خلال توفير مواصلات لتنقلات عمالها وسكن وتأمين صحي وتأمين اجتماعي، علاوة على أن هناك شركات توفر وجبات غذاء وتأمين على الحياة.

ملتقى لتوظيف للشباب

ونظمت أمس وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ملتقى لتوظيف للشباب، بمشاركة 30 شركة قطاع خاص، لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب في تخصصات مختلفة، لجميع المؤهلات، على أن يكون السن من 18إلى 40 عامًا.