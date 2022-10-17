ملتقى توظيفي من وزارة الشباب.. اعرف التخصصات والشروط وكيفية التقديم

نشرت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل ملتفى توظيفي يقام تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتتوافر العديد من فرص العمل وفق وزارة الشباب، في الملتقى التوظيفي المفتوح حيث يشارك في الملتقى العديد من الشركات.

تفاصيل يوم توظيفي من وزارة الشباب

ومن ضمن الشركات التي ستشارك في الملتقى التوظيفي المقدم من وزارة الشباب والرياضة، شركات ماجد الفطيم، وهو ما تعرض «الوطن»، تفاصيله في السطور التالية:

عنوان المقابلة: مول مصر- داخل سينما Vox

موعد اليوم التوظيفي

يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساءا.

وتطلب الشركة الوظائف الأتية:

1- مساعد مدير السينما - Cinema Associate Manager

2- مسؤول خدمة عملاء - Customer Service officer

3- مشرف أغذية و مشروبات - F&B Supervisor

4- مشرف المخازن - Inventory Control Supervisor

5- مقدم طعام - Waiter

6- باريستا - Barista

7- فنى الكترونيات اختصاص بوردات اللعاب - Technicians

أماكن العمل

ويمكن العمل في تلك الشركة في عدد من الفروع وهي:

مول مصر - سيتي سنتر ألماظة - كايرو فيستيفال - سيتي سنتر المعادي

الشروط المشتركة

تطلب الشركة خريجين وطلاب ملتحقين بالجامعة بشرط التفرغ للعمل.

ذكور وإناث.

معرفة باللغة الإنجليزية.

الحد الأقصى للسن 35 سنة.

موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق:

راتب مجزي.

مكافأة كل 3 شهور.

عدد ساعات العمل 9 ساعات (شيفتات متغيرة).

يوم راحة في الأسبوع.

تأمين طبي.

تامين اجتماعي.

كيفية التقديم على الوظيفة

للتقدم للوظيفة يرجى ملء تلك الاستمارة والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد.

يتم الذهاب من قبل الراغبين في العمل إلى مول مصر - داخل سينما Vox مع احضار السيرة الذاتية يوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2022.

كما يمكن التقديم أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.