ملتقى توظيفي لـ«تمريض الإسكندرية» يوفر 500 فرصة عمل.. اعرف التفاصيل

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة «وحدة الخريجين» في كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، الملتقى الوظيفي العاشر، غدًا الأربعاء، في القاعة الذهبية بمقر الكلية في سموحة.

وبحسب بيان كلية التمريض للملتقى، يضم المؤتمر كبرى المستشفيات وشركات الرعاية الصحية لعرض ما يقارب 500 فرصة عمل، مؤكدة حرصها تقديم مثل هذه الملتقيات لتوفير فرص عمل مميزة لخريجيها.

استقبال كلية التمريض للطلاب الجدد

وبدأت الكيانات الطلابية واتحاد الطلاب بكلية التمريض استقبال طلابها الجدد، بحضور الدكتورة نفرتيتي حسن، عميدة الكلية، والدكتورة حنان الشربيني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان طه، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء العروسي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشملت فعاليات أول يوم دراسي جولة على مدرجات ومعامل الكلية والإحابة على تساؤلات الطلاب عن الكلية.

افتتاح معرض المستلزمات الطبية

وافتتح قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض المستلزمات الطبية لطلاب الكلية، والمعرض الفني للتمريض، لتوفير المستلزمات والزي الرسمي للطلاب وكل ما يخص العملية التعليمية، وذلك بأسعار تنافسية في متناول الطلاب.

وتفقدت عميدة الكلية المنتجات المعروضة بالعرض والخامات المقدمة والمستلزمات اللازمة للطلاب.