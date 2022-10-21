«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت وكالة «موديز»، وهي وكالة تصنيف أخرى، أكدت سابقا تصنيفها الممتاز للعملات الأجنبية غير المضمونة في مصر عند B2، وتصنيفها الرئيسي للعملات الأجنبية غير المضمون MTN عند (P) B2.

فيتش: تصنيف مصر مدعوم باقتصادها الكبير ونموه القوي

وقالت «فيتش» إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.

و«ستاندرد آند بورز» «S & P» هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة. وهي فرع لشركات «مكجرو هيل» التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات، ولها معرفة جيدا بمؤشراتها في سوق البورصة إس وبي 500 الأمريكية، وS&P/ASX 200 الأسترالية، وS&P/TSX الكندية، وS&P/MIB الإيطالية، والهندية S&P CNX Nifty.

ستاندر آند بورز من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار

وهي أيضا واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا تصنيف كل من وكالة «موديز» ووكالة «فيتش».