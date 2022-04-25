مفاجأة.. «ستاندرد آند بورز»: حظر النفط الروسي هو الخيار الأسهل لأوروبا

فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الفحم الروسي بقيمة حوالي 4 مليارات دولار، وقال في وقت سابق في أبريل إنه يعمل على مقترحات إضافية لفرض عقوبات بما في ذلك واردات النفط، لكن الكتلة تحصل على ربع نفطها من روسيا وتعتمد بشكل كبير على غازها، مما يعني أن عليها أن تخطو بحذر.

حظر النفط خيار أسهل للاتحاد الأوروبي

وقال خبير الطاقة دان يرغين إن حظر النفط الخام هو الخيار الأسهل بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يتطلع إلى فرض مزيد من عقوبات الطاقة على روسيا دون التسبب في أزمة طاقة في الداخل، وفقًا لـ«CNBC».

وأضاف «يرغين»، متحدثًا عن قرار الكتلة المعلق: «لا شيء سهل لكن الشيء الأسهل من بين الأشياء الصعبة هو النفط الخام، لأنه سوق مرن ويمكنك الحصول على إمدادات أخرى».

اعتماد ألمانيا الكبير على واردات الغاز الروسي

وقال نائب رئيس ستاندرد آند بورز جلوبال: «أصعب شيء بالطبع هو الغاز الطبيعي»، مشيرًا إلى اعتماد ألمانيا الكبير على واردات الغاز الروسي باعتباره حجر عثرة.

خفض مشتريات النفط من روسيا

ودعت بعض الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى خفض مشتريات النفط من روسيا وإنهائها في نهاية المطاف، لأن المدفوعات يُنظر إليها على أنها تساعد في تمويل حرب أوكرانيا.

وتشير التقديرات إلى أن مشتريات ألمانيا من منتجات الطاقة الروسية تضيف حوالي 220 مليون دولار إلى الميزانية العمومية للكرملين يوميًا.

فرض حظر فوري على واردات الغاز الروسي

ويمكن أن يكون للإلغاء التدريجي الكامل آثار وخيمة، قد يؤدي فرض حظر فوري على واردات الغاز الروسي إلى إغراق ألمانيا في ركود اقتصادي ويقلل من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪، وقال البنك المركزي الألماني مؤخرًا، اعتمد اقتصادها لعقود على روسيا في الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي الذي يتم شحنه مباشرة عبر خط أنابيب نوردستريم.

الاتحاد الأوروبي يحصل على 3.5 مليون برميل يومياً

يحصل الاتحاد الأوروبي على 3.5 مليون برميل من النفط الخام يوميًا من روسيا، وفقًا للأرقام الصادرة عن مركز الأبحاث Breugel. وقال يرغين إنه إذا تم قطع روسيا فإن الفجوة في سوق النفط الخام ستكون مليوني برميل، لذلك يتعين على الكتلة فقط معرفة كيفية تعويض ذلك.

وتحصل أوروبا على نحو 3.5 إلى 3.8 مليون برميل يوميًا من روسيا، جزء كبير منها عبارة عن منتجات مثل الديزل ووقود الطائرات وأشياء من هذا القبيل، لذا فعليك التركيز على مليوني برميل يوميًا، وأشار يرغين إلى أنه يمكن الاعتماد على حكومة الولايات المتحدة للمساعدة في القضايا المتعلقة بالإمداد في مارس، وتعهدت بإطلاق مليون برميل من النفط يوميًا للأشهر الستة المقبلة لمواجهة ضغوط الأسعار المرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالفعل حظرًا على صناعة الطاقة الروسية، بينما قال الاتحاد الأوروبي إن دوله تقلل اعتمادها على النفط والغاز في الوقت الذي تستكشف فيه العقوبات أن صادرات الطاقة هي مصدر رئيسي للإيرادات لروسيا، ثالث أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

لكن روسيا حذرت أوروبا يوم الجمعة من أنها قد تقطع إمدادات الغاز ما لم تدفع الدول بالروبل وهو مطلب تعهد الاتحاد الأوروبي بعدم قبوله.