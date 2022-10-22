ترمب: إذا ترشح أي أحد من إدارتي السابقة لانتخابات 2024 سأعتبره خائنا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إنه لم يحسم بعد قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

وشدد ترامب على أنه يتقدم عن أقرب منافسيه ضمن الجمهوريين بـ50 نقطة مئوية، مضيفًا: «إذا فكر أي أحد من إدارتي السابقة بالترشح للرئاسة 2024 سأعتبره خائنا».

ويأتي هذا بينما طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول الجمعة من ترامب المثول أمامها يوم 14 نوفمبر أو بحدود هذا التاريخ.

ترامب سيمثل أمام لجنة التحقيق يوم 14 نوفمبر

وفي بريد تم نشره، أمرت اللجنة الرئيس الأمريكي السابق ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير 2021.

وقال المشرفان على اللجنة البرلمانية، الديمقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني: «ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف».