ترامب بعد استدعائه للتحقيق بسبب اقتحام الكابيتول: «لجنة 6 يناير» أخفقت

ندّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأمر الاستدعاء للإدلاء بشهادته الذي أصدرته لجنة اقتحام مبنى «الكابيتول»، المعروفة باسم «لجنة 6 يناير»، متسائلا عن سبب عدم استدعائه في وقت سابق.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنه في حال لم يمتثل ترامب للاستدعاء، فقد يواجه الرئيس السابق، اتهامات جنائية والسجن، وجاء الاستدعاء خلال جلسة التحقيق التاسعة، للتحقيق في «اقتحام الكابيتول».

وفي 6 يناير من العام الماضي 2021، اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى «الكابيتول» الأمريكي.

الرئيس السابق: اللجنة لم تعمل إلا على زيادة تقسيم البلاد

وتساءل ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق «تروث سوشيال»، عن عدم طلب اللجنة غير المنتخبة منه الإدلاء بشهادته منذ شهور، مشيرا إلى أن «لجنة 6 يناير» أخفقت بشكل كامل ولم تعمل إلا على زيادة تقسيم الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، صوتت «لجنة 6 يناير»، على استدعاء ترامب، وصوت أعضاء اللجنة «7 من الديمقراطيين - 2 أعضاء من الحزب الجمهوري» لصالح إصدار أمر استدعاء للرئيس السابق لتقديم الوثائق والشهادة تحت القسم فيما يتعلق بالهجوم.

بدوره، قال عضو اللجنة جيمي راسكين، إنهم يأملون في أن توضح شهادة الرئيس السابق، جوانب الاقتحام التي لم تتمكن «لجنة 6 يناير» من كشفها، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

ترامب يصف «لجنة 6 يناير» بمطاردة ساحرات

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مقابلة حصرية مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، «لجنة 6 يناير» وتحقيقاتها ووصفها بمطاردة ساحرات.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن جلسة الاستماع المقبلة ستكون بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال رئيس اللجنة، بيني طومسون، إن «لجنة 6 يناير» ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أمريكي في شأن «اقحام الكابيتول»، مضيفا إن من الواجب الاستماع إلى شهادة ترامب.

الرئيس الأمريكي السابق سيتحدث عن مدى فساد الانتخابات في حال الشهادة

بدورها، كشفت مصادر مقربة من ترامب أنه يحب فكرة الإدلاء بشهادته أمام «لجنة 6 يناير»، وقال مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي السابق، لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن ترامب إذا امتثل لأمر الاستدعاء وأدلى بشهادته، فإنه سيتحدث عن مدى فساد الانتخابات، ومدى فساد اللجنة المكلفة بالتحقيق في اقتحام «الكابيتول».

وأضاف المصدر،أن ترامب، سيتحدث كيف أن رئيسة مجليس«النواب» نانسي بيلوسي لم تستدعي الحرس الوطني الذي أوصى به الرئيس الأمريكي السابق بشدة قبل 3 أيام من أحداث اقتحام مبنى «الكابيتول» وتحديداً في 3 يناير من العام الماضي 2021.