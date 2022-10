بيلوسي تتوعد ترامب: سأضربه وأدخل السجن بكل سعادة

أظهر مقطع فيديو، لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، التقط في يناير 2021، وهي تهدد بضرب الرئيس السابق دونالد ترامب، إذا اقتحم مبنى الكابيتول الذي كان محاصرا من قبل أنصاره، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وتظهر بيلوسي في الفيديو وهي تقف في مكتب، بعد إلقاء ترامب خطابا للتجمع الذي كان محتشدا بالقرب من البيت الأبيض، قبل أن يتجه المشاركون في هذا الحشد إلى الكابيتول، ويحاولون منع مجلسي النواب والشيوخ من التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.

“I hope he comes, I’m going to punch him out ... I’m going to punch him out, I’m going to go to jail, and I’m going to be happy.”



