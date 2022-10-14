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بيلوسي تتوعد ترامب: سأضربه وأدخل السجن بكل سعادة

كتب:

أحمد عادل موسى
01:22 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
نانسي بيلوسي

نانسي بيلوسي

أظهر مقطع فيديو، لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، التقط في يناير 2021، وهي تهدد بضرب الرئيس السابق دونالد ترامب، إذا اقتحم مبنى الكابيتول الذي كان محاصرا من قبل أنصاره، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وتظهر بيلوسي في الفيديو وهي تقف في مكتب، بعد إلقاء ترامب خطابا للتجمع الذي كان محتشدا بالقرب من البيت الأبيض، قبل أن يتجه المشاركون في هذا الحشد إلى الكابيتول، ويحاولون منع مجلسي النواب والشيوخ من التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.

بيلوسي: سأضربه وأدخل السجن

وأبلغ أحد المسؤولين بيلوسي بأن «ترامب» قد أوقف عن القدوم إلى مبنى الكابيتول، وقالت بيلوسي: «إني آمل أن يأتي، حيث أقوم بضربه، وسأذهب إلى السجن، وسأكون سعيدة».

وظهر في الفيديو صورة ألكسندرا بيلوسي، ابنة نانسي، والتي تعمل منتجة للأفلام الوثائقية، ولم يعرض ضمن الوثائق التي عرضتها اللجنة التي تشكلت للتحقيق في أحداث 6 يناير، بجلسة استماع علنية أمس.

توتر علاقة ترامب وبيلوسي

يذكر أن العلاقة بين بيلوسي وترامب شهدت توترا خلال فترة رئاسة الأخير، مثل المواجهة في المكتب البيضاوي بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في عام 2018، وعندما مزقت بيلوسي نسخة من خطاب حالة الاتحاد في عام 2020.

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