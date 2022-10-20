ردا على اتهام صحفية له باغتصابها.. «ترامب»: ليست من النوع الذي يروق لي

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأقواله في قضية تشهير، رفعتها ضده صحفية أمريكية بارزة تدعى «إي. جين كارول»، 78 عامًا، اتهمته باغتصابها في تسعينيات القرن الماضي، داخل متجر في نيويورك.

ورفض قاض فيدرالي في نيويورك الأسبوع الماضي طلبا من دونالد ترامب الذي ينفي التهمة، بإرجاء موعد إفادته، حيث قال مكتب المحاماة الذي يمثل الصحفية الأمريكية في بيان «بالنيابة عن موكلتنا، تمكنّا من أخذ أقوال دونالد ترامب اليوم»، بحسب شبكة «يورو نيوز» الإخبارية.

كارول حذفت تغريدة بها صورة ترامب بعد نشرها

وأضاف مكتب «كابلان هيكر آند فينك» للمحاماة: «ليس بوسعنا التعليق أكثر»، وكان القاضي لويس كابلان قال الأسبوع الماضي إن إفادتي كارول وترامب، يجب أن تقدما في 14 و19 من شهر أكتوبر على التوالي.

من جانبها نشرت الصحفية الأمريكية «إي. جين كارول»، الثلاثاء الماضي، صورة لمحاميتها «روبرتا كابلان»، على تويتر مع تعليق «كارول ضد ترامب» وتمنت لكابلان «التوفيق غدا»، لكن حذفت التغريدة فيما بعد.

ولا تمت المحامية «كابلان»، بصلة قرابة للقاضي المكلف بالقضية، وهي مؤسسة لحركة «تايمز أب» التي توفر المساعدة القانونية لضحايا الاعتداءات الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مقتطفات من كتابها نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية هذا العام، قالت كارول، إن ترامب اغتصبها في غرفة تغيير الملابس بالمركز التجاري المرموق «بيرجدوف جودمان»، الواقع على الجادة الخامسة في نيويورك، منتصف التسعينيات.

تأخر القضية بسبب خلافات على الإجراءات القانونية

فيما نفى ترامب التهمة الموجهة إليه وقال: «كارول ليست من النوع الذي يروق لي واتهمها بالكذب»، وتأخرت القضية بسبب خلافات على الإجراءات القانونية، ومن بينها ما إذا كان ينبغي أن تمثل الحكومة الأمريكية دونالد ترامب، بما أنه كان رئيسا عندما أدلى بتلك التصريحات.