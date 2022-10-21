سعر طن الأرز الشعير اليوم بالفيوم: 6850 جنيها لـ«الحبة العريضة»

استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 2022، مع انطلاق موسم حصاد الأرز في مختلف المحافظات، بينما سيشهد الأرز الأبيض انخفاضاً في الأسعار خلال الأيام المُقبلة، خاصة بعد قرار حظر تصدير الأرز للخارج في ظل خطة الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير رصيد من السلع والمواد التموينية والغذائية لـ 6 أشهر مُقبلة.

وتكثف مديريات التموين بمختلف المحافظات، من حملاتها لإحكام الرقابة على منافذ البيع المختلفة.

سعر طن الأرز اليوم

وبحسب المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، فإنّ أسعار الأرز الشعير سجل اليوم 6850 جنيهاً للأرز «عريض الحبة»، بينما بلغ سعر طن الأرز اليوم 6600 جنيه للأرز «رفيع الحبة».

سعر الأرز اليوم

وتراوح سعر الأرز الأبيض اليوم، في منافذ التموين والمجمعات التابعة لوزارة التموين بين 10 إلى 10.5 جنيه، فضلاً عن بيعه للمواطنين خارج بطاقة التموين بنفس سعره داخل التموين تيسيراً على المواطنين، وذلك بحسب بيان لوزارة التموين.

وفيما يخص آخر أخبار الأرز الشعير اليوم، فإنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية فتحت أبوابها أمام مضارب الأرز التي اشتركت في منظومة توريد الأرز، لجمع الأرز الشعير من الفلاحين لصالح هيئة السلع التموينية، حيث جرى تجميع نحو 140 ألف طن أرز منذ انطلاق موسم الحصاد إلى الآن، فيما يستمر توريد الأرز الشعير حتى منتصف ديسمبر المُقبل.

الأرز الشعير اليوم

وبحسب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنّ الوزارة تستهدف استلام مليون ونصف طن من الأرز الشعير خلال موسم حصاد الأرز الحالي، موضحاً أنّ الوزارة تقدم الكثير من التيسيرات للمزارعين لتوريد الأرز الشعير، فضلاً عن صرف مستحقات الموردين خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

أسعار طن الأرز الأبيض

وفيما يخص أسعار طن الأرز الأبيض لدى التجار فإنّها تبدأ من 12.5 ألف وتصل إلى 14 ألف جنيه، حيث قال محمد صلاح تاجر حبوب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ أسعار الأرز الأبيض جاءت كالتالي:

1- سعر طن الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة بنسبة كسر 3%» بلغ 12 ألفا و800 جنيه.

2- أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة بنسبة كسر 5%» بلغ سعره 12 ألف جنيه فقط.