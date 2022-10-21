تراجع كبير في سعر طن الأرز الشعير اليوم 2022.. سجل 9 آلاف جنيه

يعد محصول الأرز الشعير من المحاصيل المهمة في مصر كمحصول استراتيجي ينتج من خير أراضينا، إذ سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم 9 آلاف جنيه، وذلك بعد أن كان قد سجل سعر طن الأرز الشعير مع بداية موسم الحصاد 11 ألفا و300 جنيه، ليشهد تراجعا كبيرا مع بداية موسم الحصاد حتى اليوم الجمعة، وسط إنتاجية جيدة للغاية عن ناتج كل فدان أرز شعير.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة

أشار الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة قد سجل 9 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن محصول الأرز الشعير هذا العام، بلغ إنتاجية الفدان الواحد ما بين 3 أطنان ونصف وحتى 4 أطنان أرز شعير سواء للأرز الشعير عريض الحبة، أو الأرز الشعير رفيع الحبة.

242 ألف فدان أرز شعير منزرع بكفر الشيخ

وأضاف الدكتور إسماعيل الرفاعي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المنزرع من مساحة الأرز الشعير بنطاق محافظة كفر الشيخ، قد بلغ 242 ألف فدان أرز شعير، وذلك من أصناف الأرز الشعير عريض الحبة، أو الأرز الشعير رفيع الحبة، ليسجل الأرز رفيع الحبة اليوم الجمعة 8800 جنيه.

تجدر الإشارة أن محافظة كفر الشيخ تنتج من محصول الأرز الشعير بواقع نسبة إنتاج 32% من إنتاج الأرز الشعير على مستوى الجمهورية، إذ تجود الأراضي المنزرعة بالإقليم في زراعته خاصة بالمراكز، والقرى التي تقع منتصف المحافظة.