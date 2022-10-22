شريف سلامة: محمود عبدالعزيز رشحني لأول أدواري الفنية

حكى الفنان شريف سلامة موقفًا للفنان الراحل محمود عبدالعزيز لافتًا إلى أن أول مرة شاهده كان على البحر، موضحًا: «سألني أنت بتمثل أو أنا شفتك قبل كده! قولت له لا، قالي بتدرس فين قولت له معهد فنون مسرحية قسم إخراج وتمثيل، قال لي تعالى يوم الأحد الساعة كذا عشان فيه دور هديهولك لكن المخرج لو مقتنعش بيك يبقى خلاص، أنا هرشحك، وبالفعل أخدت الدور وكانت الانطلاقة».

أول مشهد كان مع الساحر

وأوضح شريف سلامة خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON»، أن أول مشهد له في حياته كان أمام الفنان محمود عبدالعزيز في مسلسل «محمود المصري» لافتًا أنه ظل لمدة يوم كامل يحفظ المشهد ويركز فيه حتى لا يٌخطأ أمام محمود عبدالعزيز وكان خائفًا ويرغب في أن يكون على قدر المسئولية.

ولفت شريف سلامة أنه في أول يوم تصوير له قدم 8 مشاهد مع الفنان محمود عبدالعزيز وكشف رد فعل الساحر قائلًا: «آخر اليوم نادى لي وقالي أنت ممثل شاطر، وفي يوم من الأيام هتبقى نجم كبير، ومن هنا قررت إني أمثل لأنه شجعني».