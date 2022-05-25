شريف سلامة: «مثلت بالصدفة.. والناس بعتولي شتايم بعد مسلسل فاتن أمل حربي»

قال الفنان شريف سلامة، إن ما يعشقه في التمثيل هو الظهور بأدوار بعيده تماما عن شخصيته الحقيقية، حيث أنه في حقيقة الأمر شخصا خجولا ودائما ما يجد نفسه عندما يجسد شخصا آخر خلال أعماله الفنية، معبرا بقوله: «الدور اللي بلعبه بيفضل ملازمني في دماغي وأحلامي وحياتي كلها، وبفكر فيه ليل ونهار».

سلامة: كنت عايز أبقى مدير تصوير

وأضاف «سلامة» خلال حواره في برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أنه قد عمل في مجال التمثيل عن طريق الصدفة ولم يكن يحب التمثيل لأنه لا يحب الشهرة من الأساس، على حد وصفه: «بدأت مساعد مخرج وكنت عايز أبقى مدير تصوير ودرست كتب معهد سينما تصوير أول سنتين بالكامل، ومدخلتش معهد سينما تصوير فدخلت تمثيل».

وأوضح أنه بطبيعته شخص انطوائي بشكل كبير، حيث أنه يحب الحيوانات وكان يرغب في العمل لدى «ناشيونال جيوجرافيك» حتى يصير باحثا وعالما في الحيوانات: «اللي شدني للتمثيل الأستاذ محمود عبد العزيز وخلاني أمثل معاه في محمود المصري».

ردود الفعل بعد مسلسل فاتن أمل حربي

وأكد أن دوره في مسلسل «فاتن أمل حربي» والذي جرى عرضه خلال شهر رمضان الماضي، كان عليه الكثير من ردود الفعل، وأن أغرب ردود الفعل التي تلقاها عقب تجسيده لشخصية سيف الدندراوي في المسلسل، أن الشخصية سببت استفزازًا كبيرا للجماهير، مضيفًا: «جاتلي ردود فعل غاضبة منها رسائل وفويس نوت فيها شتايم وإحداها كان لمجموعة من السيدات كانوا قاعدين مع بعض وشتموني وقالوالي حرام عليك سيب فاتن في حالها».

وأشار إلى أن أغرب ردود الفعل كانت لطفل عمره 4 سنوات ووالدته تصوره أمام التليفزيون وهو غاضب، حيث بعثت له الأم الفيديو، وقالت له: «شوف حتى الواد مش طايقك».