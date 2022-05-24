شريف سلامة عن فاتن أمل حربي: «الناس شتموني وقالولي سيبها في حالها»

كشف الفنان شريف سلامة، عن أغرب ردود الأفعال التي تلقاها عقب تجسيد شخصية سيف الدندراوي في مسلسل فاتن أمل حربي، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.

شريف سلامة: شخصية سيف الدندراوي مستفزة

وقال «سلامة» خلال حواره في برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن الشخصية التي قدمها سببت استفزازًا للجماهير، مضيفًا: «جاتلي ردود أفعال غاضبة منها رسائل وفويس نوت فيها شتايم وإحداها كان لمجموعة من السيدات كانوا قاعدين مع بعض وشتموني وقالوالي حرام عليك سيب فاتن في حالها».

وتابع أن أغرب ردود الأفعال كان لطفل عمره 4 سنوات ووالدته تصوره أمام التليفزيون وهو غاضب، حيث بعثت له الأم الفيديو، وقالت له: «شوف حتى الواد مش طايقك».

فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

ولفت شريف إلى أن ردود الأفعال على العمل كانت مهمة جدًا وكبيرة وأشعرته بالفخر الشديد لاهتمامه بقضية مهمة ومؤثرة، ومن المحتمل أن يكون لها دور مهم في المجتمع المصري.

يذكر أن كلمة أخيرة يذاع من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة والنصف مساء.

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

وتناول المسلسل قضية المرأة عقب الانفصال عن زوجها، والمشاكل التي تواجهها لاسترداد حقوق أولادها.