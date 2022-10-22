الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على أماكن متفرقة من البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعتها بخصوص طقس اليوم، موضحة أنه من التوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأن الأمطار قد تكون رعدية أحيانا على صحراء مطروح.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري قد تمتد ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار ونسب الحدوث

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون رعدية على صحراء مطروح على فترات متقطعة.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد ليلًا لمناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%.