الأرصاد تحذر من برودة الطقس ليلا: أجواء الخريف مستمرة وسقوط أمطار خفيفة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء الخريفية مستمرة على أغلب أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية هذا العام، وأغلب مصادر الكتل الهوائية قادمة من الشمال تجاه البحر المتوسط مع امتداد منخفض جوي، لافتة إلى أن الطقس نهارا يكون معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على شمال البلاد وحار على الجنوب.

الشعور بالبرودة ليلا

أوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «نشرة الأخبار» على فضائية «dmc»، أن درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل مائلة للبرودة على جميع أنحاء الجمهورية، ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية المطلة على البحر.

وأكدت أنه مع غياب أشعة الشمس، فإن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، وسيشعر المواطنون بالأجواء المائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، على أن تكون الأجواء في أول ساعات الليل لطيفة تماما.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا، على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 25 والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22، وشمال الصعيد الدرجة العظمى 28 والصغرى 18، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

استمرار فرص سقوط الأمطار

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار ستكون مستمرة على بعض المناطق من سيناء، ما بين خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء، ونتيجة استمرار سقوط الأمطار أمس واليوم، ووجود الطبيعة الجبلية والجغرافية في هذه المناطق، ستتشكل بعض السيول على أغلب الطرق في سيناء أو بعض المناطق من خليج السويس.