وزيرا دفاع أمريكا وروسيا يناقشان قضايا الأمن الدولي والوضع في أوكرانيا

أفادت وكالة «تاس» الروسية، بأن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ناقشا خلاله قضايا الأمن الدولي وأوكرانيا، في محادثة هي الثانية من نوعها بين الوزيرين منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

آخر محادثة بين شويجو وأوستن تعود إلى مايو الماضي

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أكدا ضرورة بقاء قنوات الاتصال مفتوحة في إطار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتعود آخر محادثة بين الوزيرين، منذ بداية الأزمة، إلى 13 مايو الماضي، قبل أيام على المحادثة الهاتفية بين رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف ونظيره الأمريكي مارك ميلي، في 19 مايو الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «ناقش وزير الدفاع الروسي مع نظيره الأمريكي عدة قضايا رئيسية تتعلق بالأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا» خلال المحادثة.

أوستن أجرى اتصالا آخر مع نظيره الأوكراني

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن «أوستن» أكد في اتصال هاتفي آخر مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، دعم المجتمع الدولي المستمر لبناء قوة أوكرانيا وحماية قدرتها في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن لويد أوستن، جدد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم قدرة أوكرانيا على مواجهة روسيا.