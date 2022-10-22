إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بـ«زراعي البحيرة»

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، أمام قرية الأربعين بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي، ما أدى إلى إصابة شخصين وجرى نقلهما إلى مستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج.

حالة المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من جمعة رضوان عبيد جاد الله، 65 سنة، مقيم في مركز الدلنجات، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف بالبطن، وحمادة جمعة رشوان، 32 سنة، مقيم في عزبة النخل بمركز الدلنجات، بكسر في الحوض واشتباه نزيف بالبطن والمخ وجرح نافذ في الوجه.

ونُقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود العام، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.