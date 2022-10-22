سعر قنطار القطن اليوم بكفر الشيخ: 3950 جنيها لـ«طويل التيلة بحري»

سجل سعر قنطار القطن اليوم السبت 22 أكتوبر «طويل التيلة بحري» 3950 جنيها، طبقاً لآخر مزاد، وذلك بزيادة 50 جنيها لكل قنطار، كما سجل سعر قنطار القطن «طويل التيلة قبلي» اليوم 3700 جنيه بزيادة قدرها 100 جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم السبت

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات في سخا بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن اليوم السبت 2022 طويل بحري سجل 3950 جنيها طبقا لآخر مزايدة علنية، بارتفاع بلغ 50 جنيها للقنطار، كما سجل سعر قنطار القطن طويل قبلي اليوم 3700 جنيه.

أبو اليزيد: مصر مركز عالمي لتصدير القطن

وأشار «أبو اليزيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تعتبر مركزا عالميا لتصدير محصول االقطن طويل التيلة، لأصناف من القطن طويل بحري «جيزة 94 وجيزة 97»، علاوة على أصناف القطن فائق الطول 93 و96، والتي يتم زراعتها في المحافظات.