سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 أكتوبر 2022.. استقرار ملحوظ

كشفت محال الصاغة، في بداية التعاملات الصباحية عن سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت، وكذلك باقي أعيرة المعدن الأصفر، والتي يقبل على شرائها كثيرون ممن يسعون للزواج أو للادخار.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 على هذا النحو:

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 للبيع 1109 جنيهات، وللشراء 1111 جنيها، وعيار 24 للبيع 1267 جنيها، وللشراء 1270 جنيها، فيما استقر عيار 22 عند 1162 جنيها للبيع، والشراء عند نحو 1164 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

واستقر سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت في محال الصاغة عند 951 جنيها للبيع، و952 جنيها للشراء، وعيار 18 نحو 739 جنيها للبيع، و741 جنيها، وعيار 12 نحو 634 جنيها للبيع، و635 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

واستقرت الأونصة اليوم عند 39.417 جنيه للبيع، أما الشراء فوصل لنحو 39.488 جنيه، والجنيه الذهب 8.872 جنيه للبيع، والشراء عند 8.888 جنيه، فيما سجل كيلو الذهب في محال الصاغة 1.267.429 جنيها للبيع، والشراء عند 1.269.714 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في أسواق المال

وشهد الذهب عيار 21 اليوم في أسواق المال 915.63 جنيه، ما يعادل 46.67 دولار أمريكي، وعيار 22 عند 959.22 جنيه ما يعادل 48.90، وعيار 24 استقر عند 1046 جنيه ما يعادل 53.34 دولار أمريكي، واستقر عيار 18 عند 784.82 جنيه ما يعادل 40.01 دولار.

الذهب عيار 14 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 14 اليوم لـ610.41 جنيه، ما يعادل 31.12 دولار، وعيار 12 نحو 523.21 جنيه ما يعادل 26.67 دولار، وعيار 9 سجل اليوم في بداية التعاملات نحو 392.41 جنيه ما يعادل 20.00 دولار، وسعر أوقية الذهب 32.543 جنيه ما يعادل 1.659 دولار أمريكي.

واستقر سعر الجنية الذهب، اليوم السبت، عند 7.325 جنيه ما يعادل 373.39 أمريكي، وكيلو الذهب وصل لـ1.046.412 جنيه ما يعادل 53.341 بالعملة الأمريكية.