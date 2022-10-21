«الذهب الأصفر».. حقول الشرقية تستعد لزراعة محصول القمح بـ443 ألف فدان

تستعد حقول محافظة الشرقية لزراعة المحاصيل الشتوية الأساسية، من أبرزها محصول القمح والذي يعد المحصول الأول في نطاق المحافظة، يأتي ذلك تحت إشراف مديرية الزراعة والتي أعلنت عن قرب الانتهاء تماما من حصاد المحاصيل الصيفية.

الاستعداد لزراعة القمح

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»، إن الأراضي الزراعية على وشك الانتهاء من حصاد المحاصيل الصيفية، وكانت قد حظت بزراعة الأرز، القطن، السمسم والذرة، وتستعد لزراعة محصول القمح، وهو أبرز المحاصيل الشتوية الأساسية التي تزخر بزراعتها الحقول الشرقاوية.

زراعة 443 ألف فدان قمح

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى أن مديرية الزراعة تستهدف زراعة 443 ألف فدان بمحصول القمح بواقع زيادة تصل 20% مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى بدء موسم زراعة القمح خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن يبدأ موسم الحصاد في أواخر مارس أو بداية أبريل.

جهود زراعة الشرقية للنهوض بالقمح

وأشار وكيل مديرية الزراعة في الشرقية إلى أن المديرية تبذل جهدا كبيرا للنهوض بمحصول القمح، ولتحقيق فائض كبير من الإنتاج، من خلال التوعية بإقامة حلقات إرشاد وتوعية زراعية للمزارعين، هذا بالإضافة إلى التوعية بالري الصحيح، وكيفية استخدام الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية لمكافحة الآفات الضارة للحفاظ على المحصول من الأمراض والتلف.