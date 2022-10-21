تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة.. ومحال الصاغة: الوقت مناسب للشراء

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر 2022 لمختلف الأعيرة، فضلاً عن تراجع سعر الجنيه الذهب، ما سبب فرحة بين الأهالي خاصة المقبلين على الزواج، والذين يرغبون في شراء الشبكة بمبالغ مالية أقل لتوفير المال، فضلاً عن تمكنهم من شراء كمية أكبر من الشبكة وتحديدا في محافظة الفيوم التي تشتهر بشراء الشبكة بكميات كبيرة وبالجرام للعروس.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 2022، بحسب آخر سعر للذهب، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بمقدار 5 جنيهات للجرام الواحد، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال الأسابيع الثلاثة داخل البورصة العالمية للذهب، بحسب آخر بيان لشعبة الذهب.

قائمة أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب لمختلف الأعيرة بعد انخفاضها كالتالي:

1- سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 735 جنيهاً.

2- سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 946 جنيهاً.

3- سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 1105 جنيهات.

4- سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1264 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب أسوةً بتراجع أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، حيث بلغ سعره 8840 جنيهاً، ويبلغ وزنه نحو 8 جرامات من عيار 21.

تراجع الإقبال على شراء الذهب

ونصحت نهى أبو الغيط، أحد تجار الذهب بمحافظة الفيوم، من يرغبون في شراء الذهب أو الشبكة بالشراء اليوم نظراً لانخفاض أسعاره ما يوفر لهم الكثير من الأموال.

وأضافت «نهى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّهم شهدوا خلال الآونة الأخيرة انخفاضاً كبيراً في بيع كميات الذهب الخاصة بالشبكة، موضحة أن التراجع جاء بسبب انتهاء موسم الشراء والذي يتزامن مع وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة بسبب الهدايا، وموسم الخطوبة والزواج في فصل الصيف، وتحديدا في شهوريوليو وأغسطس وسبتمبر، بينما تقل الأفراح خلال فصل الشتاء.