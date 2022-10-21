أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 1110 جنيهات

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، على خلفية انخفاض مستوى الأسعار العالمية للمعدن الأصفر بالبورصات، نتيجة التوقعات بشأن مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية بنفس الوتيرة المتصاعدة.

انخفاض أسعار الذهب عالميًا

أضاف بيان صادر عن شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، أنَّ سعر أوقية الذهب العالمية انخفض مساء اليوم، من مستوى 1642.70 دولار، إلى 1630 دولارًا.

عيار 21 يفقد جنيهًا

فيما يتعلق بأسعار جرامات الذهب بالشركات ومحلات الصاغة، اليوم، سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، خاصةً بالأقاليم، انخفاضًا بمقدار جنيه ليباع بسعر 1110 جنيهات، بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24، أو الذهب البندقي، إلى 1268.5 جنيه، بدون مصنعية، ليتراجع عن سعر أمس بمقدار جنيه و20 قرشًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) 951.4 جنيه، بدون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، بعد أن فقد 60 قرشًا فقط، عن سعر أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما فقد سعر جرام الذهب عيار 14، الأقل مبيعا في مصر، حوالي 70 قرشًا عن أمس، ليباع بـ742 جنيهًا، بدون المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

خسر سعر الجنيه الذهب 8 جنيهات، خلال 24 ساعة، ليباع بالتعاملات المسائية اليوم، عند مستوى 8880 جنيهًا، بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

وتعاني السوق العالمية للذهب من تذبذات شديدة منذ 3 أعوام تقريبا، ليتجه بين الصعود والهبوط على خلفية الأحداث العالمية المتلاحقة التي شهدت أزمات متتابعة، مثل أزمة وباء كورونا على مستوى العالم، وأزمة التضخم والتوترات الجيوسياسية، ما انعكس بدوره على ملاذ المستثمرين الآمن (الذهب).