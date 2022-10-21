أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية.. عيار 21 يسجل 1103 جنيهات

كشفت محلات الصاغة عن أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية كسعر جرام عيار 21 و24 و18 والتي شهدت عدم استقرار خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل في بداية تعاملات اليوم الجمعة 21 أكتوبر عيار 24 نحو 1261 جنيها للبيع والشراء 1265 جنيها، وعيار 22 استقر اليوم عند 1156 جنيها للبيع أما الشراء فسجل نحو 1160 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم للبيع عند 1103 جنيهات والشراء 1107 جنيهات، وعيار 18 سجل نحو 945 جنيها للبيع والشراء استقر عند 949 جنيها، وعيار 14 نحو 735 جنيها للبيع والشراء 738 جنيها، وعيار 12 وصل لنحو 630 جنيها للبيع والشراء سجل اليوم 633 جنيها.

سعر الجنية الذهب في الصاغة

واستقر سعر الأونصة عند 39,346 جنيها للشراء أما البيع فوصل نحو 39,204 جنيهات، والجنية الذهب شهد سعر 8,824 للبيع والشراء 8,856، والكيلو الذهب استقر اليوم بدون مصنعية عند نحو 1,260,571 للبيع والشراء 1,265,143 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في أسواق المال

وعن سعر البيع والشراء المتداول في أسواق المال سجل عيار 24 نحو 1022 جنيها ما يعادل 52.13 دولار أمريكي، وعيار22 استقر عند 937.09 جنيه ما يعادل 47.78 دولار، وعيار 21 وصل نحو 894.51 جنيه ما يعادل 45.61 بالعملة الأمريكية.

سعر الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 اليوم في أسواق المال عند 766.71 جنيه ما يعادل 39.09 دولار، وعيار 14 عند 596.33 جنيه ما يعادل 30.41، وعيار 12 عند 511.13 جنيه ما يعادل 26.06، وعيار 9 وصل نحو 383.35 جنيه ما يعادل 19.55 دولار أمريكي.

سعر الكيلو الذهب في أسواق المال

سعر أوقية الذهب وصل اليوم استقرت عند 31,793 جنيها ما يعادل 1,621، والجنية الذهب في أسواق المال وصل نحو 7,156 جنيه ما يعادل 364.89، الكيلو الذهب اليوم سجل نحو 1,022,268 جنيه ما يعادل 52,125 دولار .