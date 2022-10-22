توقف أمطار الإسكندرية اليوم.. واستعدادات مكثفة لتقلبات الطقس

توقفت أمطار الإسكندرية اليوم عن الهطول حتى الوقت الراهن، ما تبعه سطوع الشمس وجفاف الشوارع من الأمطار التي هطلت على الإسكندرية ظهر أمس.

وأكد المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه يتم التعامل وفقا لحالة الطوارئ التي رفعت ظهر أمس، لافتا إلى أنه حتى الوقت الجاري لم تشهد الإسكندرية سقوط أمطار اليوم، وذلك على الرغم من التوقعات بهطول أمطار بين خفيفة إلى متوسطة.

الصرف الصحي يستعد لأي سقوط أمطار اليوم

واضاف «نافع» لـ«الوطن»، أن رجال الصرف الصحي مستمرين في أماكنهم استعدادا لأي طارئ أو سقوط أمطار على الإسكندرية اليوم، للتعامل معه سريعا، حيث تتم عمليات تصريف المياه بشكل سريع لعدم حدوث أي إعاقة مرورية.

توقعات أمطار الإسكندرية اليوم

وأكد أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت 22 أكتوبر أمطارا خفيفة تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا، بينما من المرجح أن تكون الأمطار مع ساعات متقدمة من اليوم أو مع مساء اليوم.