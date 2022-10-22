مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 167 رحلة طيران اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم السبت، 167 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، ما يعد أعلى وصول لرحلات طيران في يوم واحد منذ فترة طويلة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

167 رحلة طيران تصل الغردقة ومرسى علم

وقال مصدر ملاحي إن جداول تشغيل رحلات الطيران المعلنة بالمطارات كشفت وصول أعلى معدل رحلات اليوم السبت، بمعدل 167 رحلة خلال اليوم في مطاري الغردقة ومرسى علم، حيث من المقرر وصول 131 رحلة «منتظم وشارتر» إلى مطار الغردقة، و36 رحلة إلى مرسى علم.

وأشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق بالغردقة، أن الفنادق والمنتجعات السياحية استعدت لاستقبال نحو 25 ألف سائح قادمين على متن 167 رحلة طيران من 15 جنسية أجنبية ومن أسواق سياحية متنوعة، وأكثرهم وصولا الألمان والإيطاليين والبولنديين والتشكيك.

استقبال السائحين بالورود

وأكد «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن»، على استقبال السائحين بالورود والترحاب ونقلهم إلى الفنادق بأتوتبيسات السياحة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين في أسرع وقت، وتوفير وسائل الراحة والأمان بالفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم والغردقة.