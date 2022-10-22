طفرة غير مسبوقة في مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية.. ومواطنون: «شكرا يا سيسي»

على مدار 4 سنوات متواصلة من العمل والإنجاز، نجحت الدولة، في إنهاء تطوير الطرق الرئيسية الواصلة بين الإسماعيلية والمحافظات المختلفة بما تمثله المحافظة من أهمية استراتيجية لوقوعها في قلب منطقة قناة السويس.

تطوير وتوسعة ورفع كفاءة، شهدتها طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - السويس»، و«الإسماعيلية - بورسعيد»، ومحور 30 يونيو الواصل بين القاهرة ودمياط مرورًا بالإسماعيلية وبورسعيد.

مواطنون: طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي أصبح من الطرق الأكثر أمانا

قال عبده عبد الحميد، سائق أجرة على خط «الإسماعيلية - المرج»، إنه يعمل سائقا على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي منذ أكثر من 25 عاما، شهد خلالها أعمال تطوير جزئية، إلا أنه لم يشهد هذا التحول إلا في عهد الرئيس السيسي.

وتابع: «الطريق طول عمره كان حارتين فجأة بدأت أعمال التطوير، وتفاجأنا أنه 5 حارات وفصل السيارات النقل في حارات مخصصة لها وده كان سبب رئيسي في انخفاض معدل الحوادث على الطرق».

وقال أسامة محمد «موظف» في إحدى شركات العاشر من رمضان، إن طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أصبح من الطرق الأكثر أمانا في مصر بعد أن كان يعد ضمن طرق الموت.

وتابع: «كان زمان فيه حوادث بنشوفها بشكل يومي، النهارده الموضوع مختلف تماما وفعلا عدد الحوادث قلت بشكل كبير، لذا أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته وإنجازاته خاصة في مجال الطرق الذي حدثت فيه طفرة كبيرة».

مصدر طبي بالإسعاف: حوادث الطرق قلت بأكثر من 30%

وقال مصدر طبي مسؤول في مرفق إسعاف الإسماعيلية، إن حوادث الطرق شهدت انخفاضا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد تطوير طريقي الإسماعيلية - القاهرة والإسماعيلية - السويس الصحراوي بنسبة تجاوزت 30% تقريبا.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «هذه النسبة كانت هي نسبة الحوادث الأخطر على الطريق والتي كانت السيارات النقل الضخمة جزءا كبيرا منها وبالتالي كانت تسبب أكبر نسبة من الوفيات».

وأشار إلى أن طريق السويس الصحراوي كان من أكثر الطرق التي تشهد حوادث بشكل يومي راح ضحيتها العشرات موضحا أن أعمال التطوير والتوسعة حدت بشكل كبير من هذه الحوادث.

توسعة طريق السويس بتكلفة مليار وربع

ونفذت وزارة النقل أعمال توسعة وتطوير لطريق السويس الصحراوي بطول 80 كم وعرض 13.9 م أسفلتي؛ ليصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين في كل اتجاه، للربط بين محافظتي السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي بتكلفة مليار و250 مليون جنيه.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطريق ساهم في تسهيل حركة نقل المواطنين والمركبات على الطريق، ورفع معدلات السلامة والأمان، والحد من حوادث الطرق.