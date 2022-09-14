مدير «طرق الإسماعيلية»: أنهينا أزمة تجمع مياه الأمطار في المحافظة

قال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق في الإسماعيلية، إنه تم حل جميع أزمات ومشاكل بؤر تجميع مياه الأمطار في المحافظة، عن طريق إنشاء بيارات وتغيير خطوط صرف الأمطار، وتطهير البالوعات بشكل دوري.

وأضاف «الشيمي» خلال اجتماع محافظ الإسماعيلية مع رؤساء المراكز والمدن، أنه جرى تطهير كافة شنايش الأمطار بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفق خطة زمنية محددة وُضعت مسبقًا مع رفع مخلفات الشنايش.

لجنة لمتابعة مخرات السيول

ووجَّه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الري والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، للمرور مخرات السيول في المدينة والمراكز، ومتابعة الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل، وأماكن تجمات سقوط الأمطار والبؤر التي تتجمع فيها المياه حال سقوط الأمطار بكثرة على المدينة والمراكز والمدن.

ووجَّه «بشارة» شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى ضرورة قطع الكهرباء في المناطق فى حال حدوث سيول حفاظًا على أرواح المواطنين في منطقة السيول فيما ناقش خطة المرور في الانتشار وتسهيل حركة المرور وإيجاد طرق بديلة علاوة على الخطة الاحتياطية للدفاع المدني وذلك في حال وجود سيول.

رصد أماكن تجمع مياه الأمطار

وعقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعاً اليوم الأربعاء لمناقشة الاستعداد المُبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار حضره المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أسامة الحديني المستشار العسكري للمحافظة واللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ.

وبحسب بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية ناقش بشارة مناقشة استعدادات المحافظة للتغيرات المناخية وفصل الشتاء وهطول الأمطار وتحديد بؤر تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي وضع حلول جذرية لتلافيها.

وقال اللواء هنري إبراهيم مدير الشبكة الوطنية للطوارئ، أنه تم تحديد أماكن التجمعات وهي شارع معاذ بن جبل والنخيل وأمام بوابة حديقة الخالدين شارع شجاع أمام مركز على خليل للعيون، ومدرسة القديس يوسف بمنطقة المدارس بالطريق الدائري، وأمام قسم شرطة المرافق ومبني مجمع المحاكم مع برج الجوهرة، وطريق الكاكولا، وخلف ديوان عام المحافظة، وأمام مديرية الزراعة، وشارع شبين مع التجاري «ميدان إبراهيم سلامة».

وأضاف أن أماكن التجمعات في حي ثان شملت خلف النادي الإسماعيلي وشارع الغابة فيما شملت في حي أول منطقة كارفور، أمام نادى الفيروز، منطقة السبع بنات، أمام قسم أول، أمام كوبري الحميات.