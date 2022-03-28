«طرق الإسماعيلية»: إنشاء محور مروري جديد بتكلفة 120 مليون جنيه

أعلن المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية بدأت في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المحور المروري الجديد، على أحد جانبي ترعة الإسماعيلية، باتجاه مدينة السويس، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 120 مليون جنيه.

وأضاف مدير «طرق الإسماعيلية»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، أن الأعمال التنفيذية بدأت بالفعل في هذه المرحلة، بإجمالي أطوال 12 كيلومتراً، بدءاً من قرية «أبو عطوة»، مروراً بقرى «عين غصين»، و«الضبعية»، و«هويس سرابيوم»، حتى قرية «سرابيوم» في الإسماعيلية.

«الشيمي»: ربط مركز فايد بالإسماعيلية

وقال المهندس أحمد الشيمي إن المشروع يستهدف الوصول إلى قرية «أبو سلطان»، مروراً بمنطقة «السعدية»، وصولاً إلى مركز ومدينة فايد، ليتجاوز طول الطريق حوالي 30 كيلومتراً.

وأضاف أن الطريق يأتي ضمن أكبر المحاور المرورية، التي يجري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية، وفق الاعتمادات المالية لعام 2022، مشيراً إلى أنه يحاول توفير اعتماد مالي جديد لنفس الطريق، لوضع الحواجز على جانب الترعة.

الطريق يخدم ثلث سكان الإسماعيلية

وتابع مدير مديرية الطرق في الإسماعيلية أن الطريق الجديد يخدم ثلث سكان محافظة الإسماعيلية، خاصةً أهالي القطاع الريفي، المتمثل في قرى «أابو عطوة، وعين غصين، والضبعية، وسرابيوم، وهويس سرابيوم، وأبو سلطان».

وأكد أن أكبر المناطق الزراعية في محافظة الإسماعيلية متواجدة في هذه المنطقة، سواء مزارع المانجو أو المحاصيل لأخرى كالخضروات، التي يخرج جزء كبير منها للتصدير، بسبب جودتها.

وأكد «الشيمي» أن المحور المروري الجديد يسهم في تسهيل التنقل للمزارعين، حيث سيجري ربطه بطريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، وكذلك ربطه بطريق «القنال»، عند منطقة مدخل مدينة الإسماعيلية.

وأضاف أن الطريق تمت توسعته، ليصبح بعرض 18 متراً، برصف 13 متراً، بدلاً من 7 أمتار، ليسع أكثر من 4 سيارات في وقت واحد.

«الشيمي»: إنشاء جسر على الترعة بطول الطريق

وقال المهندس أحمد الشيمي إن الطريق تحول إلى جسر على جانب الترعة، من خلال إنشاء جسر بالطوب «الدبش» بطول الطريق، لضمان عدم تعرض الطريق لأي تصدعات أو انهيارات.

وتابع أنه قبل بداية أعمال الرصف، تم نقل كافة المرافق، سواء المياه أو الصرف الصحي أو الكابلات الخاصة بشركات الاتصالات، مؤكداً أنه تم أيضاً نقل مصارف الأراضي الزراعية، من أجل أعمال توسعة الطريق.