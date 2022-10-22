كلمات أغنية غصب عني لـ مسلم بعد تصدرها تريند يوتيوب.. اسرح بالخيال

حققت كلمات أغنية غصب عني، والتي تجمع بين مسلم وزاب ثروت وساري هاني، تداولًا واسعًا بين متابعي السوشيال ميديا، منذ طرحها اليومين الماضيين، واقتربت من كسر حاجز نصف مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

أغنية غصب عني تجمع مسلم وزاب ثروت

كلمات أغنية غصب عني، شارك في كتابتها وألحانها مسلم وزاب ثروت، وتشهد أول تعاون فني بينهما، وتصدرت تريند موقع «يوتيوب»، وقائمة الأعلى استماعًا بعد ساعات من طرحها.

كلمات الأغنية

وجاءت كلمات أغنية غصب عني للفنان مسلم، على النحو التالي:

في عالم خيالي

هبني مدينة على مزاجي

غصب عني غصب عني

بهرب من كل حاجة مني غصب عني

عالم خيالي مجرد من الحساب خد وهات

أصل تعبنا اللي فات مات

إحرق كتاب الذكريات تخيل غمض عينيك مع المزيكا

روح واحلم بمكان أمان فيه بأسرارك ممكن تبوح

إوعى تبقى آخر عاقل جوه عالم مجنون

إسرح بالخيال وسافر بره حدود المعقول

لو معايا في أمنياتي يلا ويايا

قول صاحبي ماتيجي نروح نتوه في رحلة بعيدة

يمكن مركبنا توصل ترسى بينا في أرض جديدة

في الحقيقة مش مضمونة النتيجة بس أكيد في يوم هيحصل

والحياة تبقى سعيدة العمر مايكفيش

مش حمل أضيع فيه لا هاممني دلوقتي ولا عامل حساب بعدين

ضيعنا وقت كتير بنراضي ناس تانيين

مش حمل أنا التأنيب ولا أصعب على نفسي وعلى فين هنروح

مبقتش فارقة رجوع لو بس أكون مبسوط ده اللي هاممني

تعبت من التدوير أنا عايز أبقى بخير وأهرب من التفكير لمكان يطمني بعيد

بعيد عن وسائل التواصل عن الود الكذاب

اللي في عالمنا حاصل بعيد عن اللي قاصد يكون بكلامه حاصد مكانه

عند حد خلت كلامه وقلبه باهت راقت الدنيا قصاد عنينا

لما قلوبنا فاقت بانت حقيقتنا

إيه لما المشاعر ساقت راجع أراجع نفسي قبل أما امشى و أباعد

جايز اجتاز المحنة ويسامحني اللي عايز بعيد عن أي شر

أنا السبب في وجوده بعيد عن أي خير عملته

عشان أقوله بعيد هناك في أرض جديدة بعيدة تانية

بعيد عن النفوس السابعة والأطماع الفانية

مين اللي شاف قلبي ويعرف اللي فيه

نفسي اللي أعمله مابقاش مجبر عليه الوقت.