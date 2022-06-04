كلمات أغنية مسلم مين كان سبب رومانسية حزينة: مشيت وروحي عندها

تصدرت كلمات أغنية مسلم مين كان سبب، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها مساء أمس الجمعة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت ما يقرب من 500 ألف مشاهدة.

كلمات أغنية مسلم مين كان سبب

وتدور كلمات أغنية مسلم مين كان سبب، في إطار دراما رومانسية حزينة، قام بكتابتها وتلحينها مسلم، والفيديو كليب من إخراج أحمد ماريو، وظهر فيه المطرب بمفرده دون وجود أي موديل بصحبته.

كلمات أغنية مسلم مين كان سبب

وجاءت كلمات أغنية مسلم مين كان سبب على النحو التالي:

وقفت ساعات الكون بتبكي في بعدها

حتى الهوى مبقاش يغازل السما

مين كان سبب.. وقفت دموعي في وقتها

ساعة الوداع حتى أنا مبقتش أنا

مين كان سبب

وقفت بكل ما فيها تنهي المسألة

مشيت وروحي عندها

أنا كنت إيه من قبلها

والحبر دايب على الورق

صورنا لما حرقتها.. غريبة قلبي اللي اتحرق

عينك رصاص وغريبة لما قتلني كان مسموح لعيوني يبكوا لكن ماخوفتش وقتها من الموت

فضلت متعلق في حضن الوقت لما يفوت كإن الوداع يشبه فراق الروح

بتقول عشان ترتاح.. هتسيبني للأيام

ويهون عليا أنساكوا تسيب في نفِسي وداع

باين في عينكِ إني مش صعبان عليكي أكيد

طب ودعيني قبل أما تمشي ولو بحضن أخير

أنا كنت عارف من البداية إنك محبتنيش

وفضلت متعلق بحلم بعيد موصلنيش

وقفت بكل ما فيا أراضي في كِبرها

كإنه ذنبي مش ذنبها

ياريتني مُت في وقتها

من امتى دمعي كان فرق

كل اللي كان بينا انتهى

رجعلي عمري اللي اتسرق

حفل مسلم في ساقية الصاوي

ويحيي المطرب مسلم حفلًا غنائيًا مساء اليوم في ساقية الصاوي، وسيغني «مين كان سبب»، لأول مرة، وذلك حسب ما روج للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ودعوته لجمهوره بحضور الحفل بقوله: «مستنيكم يوم السبت في ساقية الصاوي بالزمالك، هنغني مع بعض مين كان سبب لأول مرة».