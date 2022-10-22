استقرار سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

استقر اليوم السبت أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة وذلك خلال عمليات البيع الصباحية بالأسواق المنتشرة في كافة ربوع محافظة كفر الشيخ، ليسجل سعر الكيلو الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم 12جنيهاً، كما سجل سعر كيلو الأرز الأبيض رفيع الحبة 10 جنيهات للكيلو، وسط استقرار الأسعار اليوم خلال عمليات البيع والشراء الصباحية للمواطنين بهدف شراء الأرز الأبيض للاستهلاك الأدمي.

سعر الأرز الأبيض اليوم السبت

أكد عماد حبيب وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن عددا من الحملات التموينية الرقابية تتابع حركة البيع بعدد من المنافذ والأسواق للبيع والشراء بهدف ضبط السوق بسعر الأرز الأبيض، مشيراً إلى أن تلك الحملات تمارس عملها منذ الساعة السادسة منذ فجر اليوم السبت، بهدف مراقبة سعر البيع لكيلو الأرز الأبيض والمحدد طبقا للتسعيرة من قبل وزارة التموين بـ 12 جنيهاً، كما سجل سعر كيلو الأرز المعبأ داخل «شكائر» سعر الكيلو بـ15 جنيها بالنسبة للمستهلك.

سعر الأرز الأبيض وضبط حركة البيع

وأضاف «حبيب»: الحملات الرقابية التموينية تتابع عن كثب عمليات البيع لمئات التجار للحبوب وخاصة عمليات بيع الأرز الأبيض بالسعر المحدد من قبل وزارة التموين السابق ذكرها، مشيراً إلى أن أي تاجر يخالف ذلك سوف يتم تحرير محضر بالواقعة مع التحفظ على الكمية المضبوطة، والعرض على جهات التحقيق.

يذكر أن ما تم توريده من المزارعين من محصول الأرز الشعير على مستوى محافظة كفر الشيخ قد بلغ نحو 21 ألفا ونصف طن أرز شعير حتى اليوم السبت، وذلك عن المساحة المنزرعة بالمحافظة قد بلغت 242 ألف فدان أرز شعير، والتي بلغت نسبة الإنتاج بها نحو 32% من إنتاج محصول الأرز الشعير على مستوى الجمهورية.