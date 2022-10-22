بايدن عن ترشحه للرئاسة 2024: زوجتي ترى استمراري

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يعد أكبر رجل يتولى هذا المنصب، إن زوجته جيل بايدن، تدعمه في الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، مؤكدة أنه سيسعى إلى أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، بحسب ما ذكرته صحيفة «هندوستان تايمز».

بايدن يعتزم الترشح مرة أخرى

قال بايدن في مقابلة: «زوجتي تعتقد أننا نقوم بشيء مهم للغاية، ولا ينبغي أن أتخلى عنه»، لكن لم أتخذ هذا القرار الرسمي، لكنه في نيتي، وأعتزم الترشح مرة أخرى، ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار.

قالت جيل بايدن في وقت سابق في مقابلة مع شبكة «إن بي سي»، إنها ستدعم سباق 2024 لجو بايدن، ووصفت الرئيس الأمريكي، بأنه يفهم الحكومة أفضل من أي شخص آخر.

بايدن: أستطيع هزيمة ترامب بسهولة

ذكر الرئيس الأمريكي، أنه ينتظر نتيجة انتخابات التجديد النصفي، ليرى ما إذا كان سيرشح نفسه للمنصب مرة أخرى، كما أعتقد أنني أستطيع بسهولة هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب إذا وعندما كانت هناك إعادة مباراة.

وتكون انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر ذات أهمية بالنسبة للحزب الديمقراطي في الوقت الذي يكافح فيه من أجل السيطرة على الكونجرس.

كلية الحقوق بجماعة ماركيت لا يريدون أن يترشح بايدن

أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها سي إن إن، ونيويورك تايمز، أن الحزب يفضل جو بايدن كمرشح رئاسي في عام 2024 بينما وجد استطلاع كلية الحقوق بجامعة ماركيت أغلبية طفيفة فقط لدعم محاولة بايدن المحتملة.

أظهر استطلاع للرأي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت، أن ما يقرب من ثلاثة البالغين في الولايات المتحدة لا يريدون أن يترشح جو بايدن لإعادة انتخابه.