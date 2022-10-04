وسائل إعلام: بايدن يعلن اعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024

ذكرت وسائل إعلام، أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اعتزامه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2024، وذلك في محادثة قبل شهر مع الإعلامي آل شاربتون، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ترامب: يمكن رفع دعوى قضائية ضد لجنة تحقيق في اقتحام «الكابيتول»

وأوضح مصدر مطلع، أنَّ شاربتون، أبلغ في وقت لاحق العاملين في مؤسسته الأهلية بذلك، موضحًا أنَّ بايدن قال إنه يعتزم فعل ذلك مرة أخرى وينوي ذلك، وفقًا لما ذكرته شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إنَّه يمكن رفع دعوى قضائية ضد لجنة التحقيق في اقتحام مبنى «الكابيتول»، واتهم ترامب، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أعضاء اللجنة بعدم الرغبة في التحقيق في الانتهاكات خلال انتخابات 2020 الرئاسية، موضحا أن لجنة «اقتحام الكابيتول»، تعمل ضد الناس والوطنيين الذين اشتكوا وطرحوا أسئلة حول الأمر.

وأسفر الهجوم على مبنى «الكابيتول» الأمريكي عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 140 عنصر من الشرطة، وفقا لمخا ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

الرئيس الأمريكي السابق يعرب عن فخره برفع دعوى ضد «سي إن إن»

وهدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بمقاضاة وسائل الإعلام الكاذبة في غضون أسابيع أو أشهر، بسبب أكاذيبهم والافتراء وسوء النية، مشيرًا إلى رفع الدعوى اليوم ضد شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، معربا عن فخره برفع الدعوى.

وأضاف ترامب، أنَّ «سي إن إن» كانت مرموقة في يوم من الأيام، وتحولت إلى مزود للأخبار الكاذبة.