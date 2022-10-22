سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

ذكرت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أسعار العملات اليوم، بينها سعر الدولار اليوم، الذي شهد تباينًا في المؤسسات والمصارف المختلفة منها الحكومي والخاص، وذلك بعد ارتفاع مؤشر العملة الأمريكية فوق 113 الجمعة الماضية، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» للقرئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الدولار في بنك مصر وبنك البركة وبنك كريدي أجريكول والبنك المركزي المصري وبنك قناة السويس كما يلي:

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

سجلت العملة الأمريكية في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت سعر 19.66 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، فيما سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي، استقر سعر الدولار عند 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث للموقع الإلكتروني لكل بنك.

سعر الدولار في بنك البركة

وفي بنك البركة، سجل سعر الدولار 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 19.64 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، كما سجل سعر العملة الأمريكية في EGBANK سعر 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدولار في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سعر بيع الدولار اليوم

وداخل مصرف أبو ظبي الإسلامي يجري شراء الدولار بسعر 19.68 جنيه و19.71 جنيه للبيع، ونحو 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع جاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني حسب آخر تحديث له، وفي بنك قناة السويس وصل سعر الدولار للبيع اليوم السبت، عند 19.71 والشراء 19.63 جنيه.