سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-10-2022 في البنوك

يتابع المستثمرون والمواطنون بشكل يومي أسعار العملات الأجنية والعربية المختلفة، ومنها سعر العملة الأمريكية «الدولار» مقابل الجنيه المصري، نظرا لما تتمتع به العملة الأمريكية من تأثير شديد على المعدلات والأوضاع الاقتصادية في العالم ككل.

وترصد «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في القطاع المصرفي المصر، ومنها بنوك المركزي والإسكندرية وقناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس في مصر

- سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

- سجل اليوم الخميس بالبنك الأهلي 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

- بنك الكويت الوطني سجل 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في المصرف المتحد 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في cib نحو 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع اليوم.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الخميس نحو 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه .

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الخميس نحو 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.66 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.21 جنيه.

- سعر الريال السعودي بالمصرف المتحد نحو 5.06 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

- سعر الريال في بنك مصر مقابل الجنيه المصري 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- سعره داخل بنك الإسكندرية 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه.

- سعره داخل البنك الأهلي 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.