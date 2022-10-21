ارتفاع جديد في مؤشر الدولار بسبب استمرار سياسة «الفيدرالي» المتشددة

ارتفع مؤشر الدولار فوق 113 اليوم، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث واصل المستثمرون رفع القمم المتوقعة للمعدلات الأمريكية، وسط ضغوط تضخمية مستمرة.

استمرار السياسات النقدية المتشددة في أمريكا

كما عززت سلسلة من التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي العملة الأمريكية، حيث قال رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر إن البنك المركزي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى بكثير من 4% هذا العام، وأن ويبقيها عند مستويات متشددة لفترة من الوقت.

ويتم تسعير الأسواق حاليًا لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل، مع بعض الرهانات على تحرك مماثل في ديسمبر.

موجة شراء للعملة الخضراء

وشوهدت قوة الدولار في جميع المجالات، مع بعض عمليات الشراء الأكثر وضوحًا مقابل العملات الحساسة للمخاطر مثل الجنيه الإسترليني والنيوزيلندي والدولار الأسترالي. كما زادت قوة الدولار قليلاً مقابل اليورو.

وارتفع الدولار بشكل متزايد على مدار العام، مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لتهدئة ارتفاع التضخم، الذي بلغ أعلى معدلاته منذ 4 عقود.

توقعات زيادة الفائدة الفترة المقبلة

وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن تصل المعدلات إلى ذروتها عند 4.6% العام المقبل مع عدم وجود تخفيضات حتى عام 2024، كما عززت المخاوف من الركود العالمي والقوة النسبية للاقتصاد الأمريكي طلب الملاذ الآمن على الدولار على حساب الأصول الأخرى.

أعلى مستوى على الإطلاق

تظهر البيانات التاريخية أن مؤشر الدولار بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، وسط توقعات أن يتداول الدولار الأمريكي عند 113.42 بنهاية هذا الربع من العام الجاري «أكتوبر – ديسمبر»، وفقًا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس»، على أن يتم التداول عند 117.41 في غضون 12 شهرًا.