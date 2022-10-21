سعر الدولار اليوم في مصر 2022 بالبنوك المختلفة

يتباين سعر الدولار بين الحين والآخر باختلاف التطورات الاقتصادية، وارتفع مؤشر الدولار فوق 113 اليوم، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة، وذلك على المستوى العالمي، وعلى الصعيد المحلي اختلفت أسعار الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار في بنك مصر وبنك البركة وبنك كريدي أجريكول والبنك المركزي المصري وبنك قناة السويس كما يلي:

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

سجّل سعر الدولار في بنك البركة 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 19.64 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأمريكية سعر 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيهاللبيع، وذلك وفق آخر تحديث للموقع الإلكتروني لكل بنك.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأمريكية سعر 19.66 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري نحو 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجلت العملة الأمريكية سعر 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع حسب آخر تحديث للموقع الإلكتروني لكل بنك.

وأوضح الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني أن سعر الدولار بلغ 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع حسب آخر تحديث له، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي يتم شراء الدولار بسعر 19.68 جنيه و19.71 جنيها للبيع.

جدير بالذكر أن الدولار ارتفع بشكل كبير على مدار العام وهو أعلى معدلاته منذ 4 عقود، مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاحتواء التضخم.