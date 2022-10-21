مواعيد اختبارات معلم مساعد في سوهاج.. تبدأ أول نوفمبر

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مواعيد اختبارات وظيفة معلم مساعد تابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظات المصرية، حيث تبدأ اختبارات وظيفة معلم مساعد بداية من 25 أكتوبر الجاري بمحافظة القليوبية وحتى يوم 12 ديسمبر المقبل بمحافظة القاهرة، لتستمر الاختبارات لوظيفة معلم مساعد لأكثر من شهر ونصف داخل 27 محافظة بمديريات التربية والتعليم بكلا منها.

مواعيد اختبار معلم مساعد بسوهاج

وتبدأ اختبارات وظيفة معلم مساعد بمحافظة سوهاج الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة يومين آخرين حيث تستمر اختبارات وظيفة معلم مساعد إلى الأربعاء الموافق 2 نوفمبر المقبل، وكذلك الخميس الموافق 3 نوفمبر المقبل.

محاور اختبارات معلم مساعد

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن اختبارات وظيفة معلم مساعد تتم إلكترونيا من عدة محاور، تشمل الكفايات السلوكية وكذلك الكفايات اللغوية متضمنة بذلك اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم لوظيفة معلم مساعد أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف و كذلك الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم أيضا الحاسب الآلي واختبار المعلومات العامة واختبار تربوي، وأيضًا اختبار في التخصص.