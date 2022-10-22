التصريح بدفن جثة مهندس لقي مصرعه على يد زوجته الثانية بالمحلة

قررت نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية التصريح بدفن جثة مهندس في العقد السادس من عمره، عثر على جثته داخل مخزن بجوار شقته بمنطقة البندر، وبها عدة طعنات نافذة في جسده، أصيب بها على يد إحدى زوجاته وشقيقها بسبب خلافات بينهم.

انتداب الطب الشرعي

وأمرت نيابة المحلة بالتحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى المحلة العام، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، تلقت بلاغاً باختفاء مهندس في العقد السادس من عمره بمنطقة البندر بأول المحلة، يدعى «هشام. ال»، وتبين العثور على جثته داخل مخزن بجوار شقته السكنية، مصاب بجروح قطعية في مختلف أنحاء الجسد، وتم نقله لمستشفى المحلة العام.

غيرة الزوجة الثانية

تبين من التحريات والمعاينة التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة، أن الجثة بها طعنات في الجسد، ووراء الواقعة زوجته الثانية وشقيقها، وذلك بعد علمها بنية زوجها الرجوع إلى زوجته الأولى، وعملت على استدراجه إلى المخزن المجاور إلى شقته والتعدي عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بطعنات في الجسد أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وشقيقها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بدفنها.

العقوبة المتوقعة في القانون

وقال طاهر شلبي، محام، إن من قتل نفسا متعمدا مع السبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام شنقا، وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات.