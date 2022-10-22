سعر اليورو اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار العملات، اليوم السبت، في البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، ومن بينها سعر اليورو والدولار وغيرها من الأوراق المالية التي يتم تداولها، إذ شهدت عمليات البيع والشراء استقرارا في بنوك مصر والأهلي والإسكندرية وقناة السويس.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر اليورو في البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في القطاع المصرفي المصري اليوم السبت 22 أكتوبر الجاري، على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

في البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو اليوم السبت نحو 19.23 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.19 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

سعر اليوور في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل اليورو نحو 19.24 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 19.15 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع، وجاء سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس نحو 19.14 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري، سجلت عملة الاتحاد الأوروبي نحو 19.5 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، وفي «EG BANK» نحو 19.19 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، وفي بنك البركة استقر سعر اليورو عند للبيع 19.30 و19.12 للشراء، وفي بنك مصر استقرت عند 19.14 للشراء وعند 19.35 للبيع.