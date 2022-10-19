سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-10-2022 في مصر

تشهد العملة الأوروبية تغييرات مستمرة، تأثرا بالاقتصادية التي تحدث في العالم، ويهتم المستثمرون وقطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر اليورو في البنوك المختلفة بشكل مستمر مقابل الجنيه المصري.

وتقدم «الوطن» سعر اليورو اليوم في مصر الأربعاء 19 أكتوبر في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني والمصرف المتحد على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في مصر

سجل اليورو في بنك قناة السويس سعر 19.26 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف أبو ظبي الإسلامي أن سعر اليورو اليوم 19.34 جنيه للشراء و19.45 جنيه للشراء، ووفق البنك التجاري الدولي يسجل سعر اليورو اليوم 19.31 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، حدث البنك أسعار العملات حيث سجل سعراليورو 19.31 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو 19.26 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع وفق آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.29 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو 19.26 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع في بنك البركة، اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر الحالي.

سعر اليورو في بنك كريدي أجركول

كما سجل سعر العملة الأوروبية في بنك كريدي أجركول نحو 19.27 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر اليورو 19.24 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الحالي.