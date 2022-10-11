سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في مصر

تصدّر سعر اليورو اليوم في مصر محركات البحث العالمية «جوجل»، وشهد استقرارًا نسبيًا في المؤسسات المصرية العاملة في القطاع الاقتصادي المصري.

وفيما يلي، نرصد سعر اليورو مقابل الجنيه في بداية المعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية سواء في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي

وفي البنك المركزي الذي يضع السياسة النقدية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، فقد سجل سعر اليورو مقابل الجنيه للشراء بنحو 19.02 جنيه، بينما بلغ سعر صرف البيع 19.10 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية

واستقر سعر اليورو في أكبر بنكين حكوميين وهما الأهلي ومصر، إذ سجل سعر العملة الأوروبية نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك الخاصة

وتباين سعر العملة الأوروبي مقابل الجنيه، في البنوك الخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، كالآتي:

ووصلت سعر العملة الأجنبية في بنك قناه السويس، نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

وعلى لوحة إعلانات أسعار العملات بالبنك الأهلي الكويتي، سجل سعر البيع نحو 19.14 جنيه، والشراء نحو 18.97 جنيه.

بينما في بنك الإسكندرية، وصل اليورو، إلى نحو 18.97 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 19.14 جنيه.

في البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل السعر نحو 18.96 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 19.14 جنيه.

جاء السعر الأعلى للعملة الأوروبية سواء البيع أو الشراء في مصرف أبو ظبي الإماراتي، وحقق 19.28 جنيه للشراء، و19.48جنيه للبيع.

وحسب لوحة العملات في بنك البركة، سجلت سعر اليورو بـ19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

وسجلت سعر العملة الأوروبية في EG bank، نحو 19.14 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء بنحو 19.01 جنيه.