سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر في البنوك المصرية

ارتفعت أسعار اليورو بشكل طفيف اليوم في البنوك المصرية مقارنة بالأمس، ويهتم المواطنون بمتابعة التغييرات في أسعار العملات المختلفة خاصة اليورو لمعرفة تأثير الأحداث الاقتصادية على سعر الأوراق النقدية مقارنة بالجنيه المصري.

وتقدم «الوطن» سعر اليورو اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء 12 أكتوبر على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية سعر 19.01 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وجاء سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس نحو 19 جنيهًا للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر اليورو نحو 18.99 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي 19 جنيهًا للشراء و19.16 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وأوضح بنك مصر على موقعه الرسمي سعر العملة الأوروبية اليورو بـ18.98 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المسئول عن القطاع المصرفي في مصر سجل سعر اليورو 19.07 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع اليوم الأربعاء 12 أكتوبر الحالي.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر اليورو 19.03 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو 19.02 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديث لكل بنك على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء 12 أكتوبر الحالي.