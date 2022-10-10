سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-10-2022 في مصر

كشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، وهو ما يستعرضه التقرير التالي، للمهتمين بسعر العملة الأوروبية الموحدة.

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي، الواضع للسياسة النقدية للبنوك، 19.10 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الصرف 19.18 جنيه.

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم، تباينًا في البنوك الحكومية، إذ سجل في بنك مصر نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي سجل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك الخاصة

بلغ سعر اليورو في البنوك الخاصة مقابل الجنيه المصري، في البنوك الخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، كالآتي:

- في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 19.07 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

- في بنك قناه السويس، نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

- في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حقق السعر حوالي 19.28 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع.

- في بنك البركة، سجلت سعر اليورو بـ19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

- سجلت سعر العملة الأوروبية في EG bank، نحو 19.20 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء بنحو 19.09 جنيه.

- في البنك الأهلي الكويتي، سجل سعر البيع نحو 19.20 جنيه، والشراء نحو 19.06 جنيه.

- في بنك الإسكندرية، بلغ سعر اليورو 19.02 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 19.20 جنيه.

- في البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ السعر نحو 19.05 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 19.20 جنيه.