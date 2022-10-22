توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أجواء حارة على القاهرة والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تشهد البلاد خلال الثلاثة أيام المقبلة، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ذكرت الأرصاد أن حالة الطقس غد الأحد، ستشهد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، فضلا عن أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري وشمال سيناء مع وجود نشاط للرياح.

طقس الإثنين

فيما ويشهد طقس الاثنين أمطارا خفيفة قد تكون رعدية على فترات متقطعة من مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة لاحتمالية سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

فيما ويسود طقس الثلاثاء نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد المقبل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 30 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين المقبل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء المقبل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.