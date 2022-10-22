أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق محافظات القناة اليوم.. 3.5 جنيه لكيلو الطماطم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بمحافظات القناة، اليوم، تباينا وفقا للمزاد الصباحي في مختلف الأسواق المصرية، مع توافر أغلب السلع وإقبال المواطنين على شراءها.

أسعار الخضروات بأسواق القناة

وتراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، لاستقرار الطقس خلال الفترة الحالية قبل دخول فصل الشتاء وتأثر بعض الزراعات به ومنها الطماطم، كما سجلت البطاطس في مختلف الأسواق سعرا تراوح بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات والكوسة من 4.5 إلى 8 جنيهات، والجزر من 3 إلى 6 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و15 جنيها، والباذنجان البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي صوب من 5 إلى 12 جنيهات، والفلفل الحار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، وفلفل حار صوب من 5 إلى 7 جنيهات، وفلفل ألوان من 8 إلى 20 جنيها، والملوخية من 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، بينما ترواح سعر خيار الصوب من 4.5 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

إقبال على شراء البامية

وشهدت الأسواق إقبالا على شراء البامية خاصة في أسواق محافظات القناة، بعد استقرار سعرها بين 16 و25 جنيها للكيلو، وكذلك السبانخ باعتبارها زراعة موسمية، حيث وصل الكيلو فيها من 10 إلى 15 جنيها، والقلقاس من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، وبطاطا من 3 إلى 5 جنيهات، والثوم من 8 إلى 12 جنيها واللفت من 2 إلى 5 جنيهات والبنجر من 2 إلى 5 جنيهات.

فيما بلغ سعر الزيتون التفاحي من 15 إلى 30 جنيها للكيلو، وزيتون عزيزي ليكود من 12 إلى 25 جنيها، والكرنبة الواحدة من 5 إلى 10 جنيهات، والخس من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، بلغ سعر جرجير وفجل وشبت وبقدونس وكسبرة 3 ربطات بجنيه واحد.

أسعار الفاكهة في الأسواق

كما شهدت أسواق المحافظات توافر مختلف أنواع الفاكهة، ومنها برتقال بلدي والذي تراوح سعره من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وبرتقال أبو سرة بين 5 و8 جنيهات، وجريب فروت من 3 إلى 6 جنيهات وليمون بلدي من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، وليمون أضاليا من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والعنب بأنواعه من 5 إلى 15 جنيهات للكيلو، والتفاح من 20 إلى 35 جنيها، والبلح بأنواعه من 5 إلى 25 جنيهات للكيلو، والتين من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، والجوافة من 5 إلى 8 جنيهات، والرمان من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.