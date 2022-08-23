دراسة جدوى تكشف عن أرباح كبيرة لمشروع الخضراوات المجمّدة.. تصل لـ125 ألف جنيه

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول أرباح مشروع طهي وتعليب الخضروات والبقوليات إلى نحو 80 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بأرباح سنوية تصل إلى 125 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات مشروع طهي الخضروات

وأضافت الدراسة الحكومية، أنّ إيرادات مشروع طهي الخضروات وتعليبها تصل إلى 1,10 مليون جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بحجم إيرادات سنوي يقترب من 1,6 مليون جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

13 فرصة عمل في كل مشروع

وأوضحت الدراسة، أنّ قصر دورة الإنتاج التي لا تتجاوز شهرا، ومساهمة عنصر الإنتاج البشري بـ13 عاملا للمشروع الواحد، أسباب أساسية لارتفاع معدل العائد الداخلي الذي يصل إلى ضعف النفقات، وبالتالي ضمان ربحية المشروع وارتفاع إيراداته القادرة على تغطية التكاليف الاستثمارية خلال أقل من عامين ونصف العام.

مميزات المشروع

وتابعت الدراسة، أنّ الطلب المحلي على منتجات المشروع من معلبات بقوليات وصلصة طماطم ومعلبات خضار طازج، طوال العام مع تناسب القدرة الشرائية لرخص أسعار المنتجات، وتعدد منافذ البيع سواء الجملة أو القطاعي، وكذلك المطاعم والفنادق والمستشفيات، تجعل المشروع مضمون الربح».

الخامات والآلات والمعدات اللازمة للمشروع

وذكر الجهاز في دراسته، أنّ الآلات والمعدات اللازمة للمشروع، «سيور متحركة، مواقد طهي، قزان طهي، جهاز تسخين 150 درجة مئوية، جهاز تعقيم، جهاز غلق، أوانٍ متدرجة، وعدد يدوية، وموائد تجهيز، وخلاط، وميزان قباني، ومبرد سريع، وملابس واقية ضد الماء والحرارة».

وبالنسبة للخامات، فأوضح الجهاز أنّها «بقوليات من فول وعدس، وغيره، وخضروات من بامية وبسله وطماطم وغيره، وملح طعام، وزيت طهي، ومعلبات معدنية سعة 360 جراما، وحاويات زجاجية سعة 450 جراما».

قرض بضمان المشروع لتمويل 65% من التكاليف

وبحسب الدراسة، يسهّل الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة الحصول على قروض من البنوك المحلية لتمويل 65% من التكاليف بضمان المشروع في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، بفائدة أقل من 5% والسداد على مدة تصل لـ 5 سنوات.

وأوصت الدراسة بإنشاء المشروع بالمناطق الزراعية الريفية والمستصلحة التي يتوفر بها زراعة الخضروات بكميات كبيرة، وبالتالي إمكانية إنتاج الخضروات المطهية باستخدام أحدث الطرق العلمية للتصنيع الغذائي والتعبئه.

يذكر أنّ النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، كشفت عن ارتفاع صادرات مصر من الخضراوات والفاكهة الطازجة والمبردة لتحتل المرتبة الثانية بعد خام البترول كأكبر مورد للنقد الأجنبي، بقيمة 160,9 مليون دولار للخضر و156,5 مليون دولار للفواكة الطازجة والمجففة و111,4 مليون دولار للبطاطس، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي.